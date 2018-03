Ce i-a cerut Maria Almășan în urmă cu o lună lui Andrei Gheorghe: ”S-a bucurat, eu l-am propus mai departe…”

11:30

Katarina Dyer, fiica vitregă a lui Andrei Gheorghe, a făcut o glumă macabră pe Facebook în timp ce realizatorul radio-TV era găsit mort. Katarina nu aflase încă de moartea tatălui ei vitreg. Andrei Gheorghe a murit luni (19 martie) în urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani. Acesta a fost găsit decedat […]