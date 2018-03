Maramureş: Medicii sunt rezervaţi cu privire la evoluţia bărbatului aruncat în râul Săsar din Baia Mare

17:30

Produse inovative de panificaţie, create de studenţi în cadrul unor proiecte mai mari de cercetare ale Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca, vor fi prezentate la salonul Pro Invent.Produse de tipul sărăţelelor aglutinice făcute din fasole Mung, sau al pâinii cu făină din seminţe de urzică au fost create din dorinţa de a rezolva anumite cerinţe ale consumatorilor, dar şi pentru a-i învăţa pe tinerii care studiază în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor să fie creativi, având în acelaşi timp un scop precis.Sărăţelele din fasole Mung, care este o plantă originară din Asia, au fost create de o studentă care a încercat astfel să contribuie la îmbogăţirea gamei de alimente destinate celor care suferă de boală celiacă. Practic, pentru persoanele care nu pot consuma gluten, coşul zilnic este mult mai scump decât pentru restul consumatorilor, deoarece produsele au un preţ mult mai ridicat. Banalii biscuiţi, de exemplu, pot fi de trei-patru ori mai scumpi şi, în plus, magazinele nu oferă prea multe tipuri de produse."M-am gândit la persoanele care suferă de boala celiacă, dar am vrut să fac un produs inovativ şi pentru celelalte persoane. Mi-a venit în minte o sursă de proteine, m-am gândit la fasole, dar am vrut să fie un tip care nu este atât de cunoscut. Am ales fasolea Mung care provine din Asia. Aceasta se găseşte în general în magazinele bio şi nu o cunoaşte toată lumea", a explicat Andreea Filip, studentă în anul IV Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor a USAMV.Sărăţelele aglutinice conţin şi făină de orez şi amidon, precum şi făină din boabe coapte şi măcinate de fasole Mung, în proporţii variate, de la 10 la 30 la sută.Cadrul didactic care a coordonat acest proiectul a explicat că acesta face parte dintr-o cercetare mai largă, care îşi propune crearea mai multor tipuri de alimente fără gluten. Cercetarea are ca scop găsirea unor combinaţii de alimente care să repare un mare neajuns al produselor aglutinice, acela al aportului scăzut de proteine."Am primit la nivelul facultăţii mai multe solicitări din partea persoanelor care suferă de celiachie, dar şi a antreprenorilor care au o afacere în acest domeniu şi am reuşit să realizăm un contract de cercetare. Am dezvoltat mai multe produse aglutenice care acum se află în faza de prototip şi, faţă de ceea ce piaţa oferă la momentul actual, am gândit aceste produse astfel încât să soluţioneze problema majoră a deficitului nutriţional. În mod clasic, produsele aglutenice sunt produse cu un profil nutriţional dezechilibrat, în care abundă în poliglucide şi lipide şi acest lucru este în dauna altor nutrienţi", a explicat şi Adriana Păucean, care este conferenţiar al USAMV.Un alt produs inovativ creat de studenţii Facultăţii de ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor este pâinea cu făină din seminţe de urzici. Potrivit echipei care a creat acest produs, ideea a fost aceea de a îmbunătăţi un produs de bază şi de a revaloriza o plantă cu certe proprietăţi alimentare, dar care este insuficient consumată. Studenta care a creat acest produs, Rebeka Zsuzsa Tasnadi, a explicat că făina din seminţe de urzici conţine aminoacizi graşi esenţiali, care aduc un aport nutritive însemnat pâinii."Pe piaţă este în prezent o cerinţă foarte mare pentru produsele funcţionale, cu o valoare nutritivă ridicată. Pâinea cu făină din seminţe de urzici este un astfel de produs îmbogăţit cu aminoacizi graşi esenţiali, care face parte dintr-un proiect de cercetare, o invenţie care va fi prezentată în cadrul Târgului Pro Invent programat la Cluj-Napoca", a spus studenta.Pâinea respectă o reţetă clasică, la care se adaugă făină din seminţe de urzici în proporţii variate, de 3, 6 sau 9 la sută. Concentraţia mai mare de făină din seminţe de urzici modifică uşor şi gustul pâinii. În cazul celei care conţine făină din seminţe de urzici în proporţie de 9%, gustul va fi mai ierbos.La rândul său, Romina Vlaic, care este asistent în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor şi coordonator al proiectului acestei pâini, a afirmat că aceasta este bogată în proteine vegetale. Facultatea are deja un contract de colaborare cu o firmă din Câmpia Turzii care va produce acest tip de pâine."Din câte ştim, nu mai există nicăieri în lume o astfel de pâine. Proiectul se va încheia la finalul acestei luni, reţeta pâinii cu făină din seminţe de urzici fiind în curs de brevetare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM). Ulterior produsul va ieşi pe piaţă, prin intermediul unei firme de panificaţie din Câmpia Turzii. Încă nu s-a stabilit preţul de cost al noii pâini, va fi puţin mai scumpă decât o pâine normal, dar nu cu mult", a explicat Vlaic.Urzicile au fost o sursă de inspiraţie şi pentru o altă studentă, care a realizat un pesto pe baza acestei plante. Pasta conţine urzici în loc de busuioc, dar şi usturoi, parmezan, muguri de pin şi ulei de măsline."Am dezvoltat acest produs inovativ, această invenţie, deoarece urzica nu este valorificată la adevărata ei valoare în industria alimentară. Pesto din urzici poate fi consumat ca şi aperitiv, pe bruschete, sau în paste, dar şi în friptura de pui sau miel", a spus Francesca Trombitaş.Potrivit Lianei Salanţă, asistent doctor în cadrul USAMV şi coordonator al proiectului studentei, urzicile au proprietăţi de detoxifiere a organismului şi ajută la îmbunătăţirea imunităţii, iar ideea creării produsului a fost aceea de a oferi un tip de aliment nou care să contribuie la valorificarea urzicilor în alimentaţie şi să îi prelungească "viaţa" în bucătăriile românilor.Studenţii USAMV au pregătit zeci de proiecte care vor participa săptămâna aceasta la salonul Pro Invent care va avea loc la Cluj-Napoca.