Mădălina Ghenea a ajuns la spital! Ce a pățit vedeta și mesajul transmis în timp ce avea o branulă în mână: „Fisura de la coloană”

Polițiștii care anchetează moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime. La locuința jurnalistului nu a fost găsit niciun indiciu în acest sens. Anchetatorii au stat de vorbă cu familia fostului om de radio. Rudele le-au spus oamenilor legii că regretatul jurnalist se pregătea să înceapă un nou contract. Fosta […] Detalii înfiorătoare din anchetă! Trupul lui Andrei Gheorghe a fost găsit lângă toaletă, cu fața în jos. A fost exclusă ipoteza unei sinucideri