Angela Merkel: Soluţia pentru graniţa irlandeză este o problemă crucială a Brexit-ului

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit marţi la Casa Albă pe prinţul Mohammed bin Salman, moştenitorul tronului saudit, relatează Reuters. Cei doi au discutat în Biroul Oval despre acordul bilateral încheiat anul trecut la Riad privind investiţii de 200 de miliarde de dolari ale Arabiei Saudite în SUA, inclusiv sub forma de achiziţii de echipamente militare.Cu această ocazie, Trump a afirmat că vânzările din domeniul militar au contribuit la crearea a 40.000 de locuri de muncă pentru americani. El a prezentat grafice care ilustrau amploarea achiziţiilor saudite, printre care nave, sisteme antirachetă, avioane şi vehicule terestre."Relaţia este probabil acum mai bună ca oricând şi cred că va deveni şi mai bună. S-au făcut investiţii enorme în ţara noastră şi asta înseamnă locuri de muncă pentru lucrătorii noştri", a declarat preşedintele presei, în timpul şedinţei foto alături de oaspetele său.Vizita prinţului saudit în SUA este prima după ce a fost desemnat moştenitor al tronului, în iunie anul trecut. El a vorbit în engleză - ceea ce nu obişnuieşte, remarcă Reuters - şi a afirmat că implementarea completă a investiţiilor ţării sale în SUA va însemna un plus de la cele 200 de miliarde de dolari la un total de 400 de miliarde, în următorii 10 ani. "Este un semnal că sunt multe lucruri care se pot face în viitorul apropiat şi mai multe ocazii. De aceea suntem astăzi aici, pentru a ne asigura că am abordat toate oportunităţile şi pentru a scăpa de toate ameninţările cu care se confruntă ţările noastre", a declarat Mohammed bin Salman. Programul său cuprinde şi etape la New York, Boston, Seattle, Los Angeles, San Francisco şi Houston.Chiar în timpul primirii la Casa Albă, Senatul Statelor Unite dezbătea o rezoluţie privind încetarea sprijinului american pentru implicarea Arabiei Saudite în conflictul din Yemen, menţionează Reuters.Agenda discuţiilor lui Trump cu fiul regelui Salman al Arabiei Saudite conţine şi alte subiecte, cum ar fi tensiunile cu Iranul, adversar comun în Orientul Mijlociu. Relaţiile bilaterale americano-saudite au fost afectate în timpul mandatului preşedintelui Barack Obama de eforturile acestuia de a încheia acordul nuclear cu Iranul din 2015, reaminteşte Reuters. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu, editor online: Gabriela Badea)