Carmen Harra, previziuni despre mama Anamariei Prodan: ”Vă spun sincer…”

15:00

Cinci români, patru bărbați și o femeie, au murit într-un accident rutier produs în Olanda, informează digi24.ro. Microbuzul în care se aflau cetățenii români s-a ciocnit cu un camion. Bărbații români decedați în accidentul rutier aveau vârste cuprinse între 27 și 37 de ani, în timp ce femeia avea 24 de ani. Accidentul s-a produs […] The post Cinci români au murit într-un accident în Olanda! appeared first on Cancan.ro.