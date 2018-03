Rebelii sirieni obţin un acord pentru evacuarea din Ghouta

21:30

Cartea ''Russia and the Former Soviet Space. Instrumentalizing Security, Legitimizing Intervention'', editată de cercetătorii Vasile Rotaru şi Miruna Troncotă şi apărută la Editura Cambridge Scholars Publishing, a fost lansată marţi, la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).Volumul, scris în limba engleză, reprezintă o contribuţie recentă la dezbaterile academice pe tema factorilor care influenţează politica externă contemporană a Rusiei. Mai exact, cartea abordează modul în care percepţia anumitor ameninţări a fost folosită de Rusia pentru legitimarea politicilor intervenţioniste în spaţiul ex-sovietic, potrivit organizatorilor.Lucrarea arată că dimensiunea de securitate a fost folosită de Kremlin pentru a justifica în politica internă o serie de acţiuni agresive din vecinătate şi că discursul de tipul "cetăţii asediate" a fost larg instrumentalizat în cazul războaielor împotriva Georgiei şi Ucrainei, au arătat organizatorii.Cartea este structurată în trei părţi, cu 12 capitole scrise de tot atâţia autori (Maria Lagutina, James C. Pearce, Liliana Popescu, Danu Marin, Ofer Fridman, Armen Grigoryan, David Matsaberidze, Ivanna Machitidze, Vasile Rotaru, Miruna Troncotă, Oleksandr Zadorozhnyi şi Konstanze Jungling), din opt ţări (Rusia, Ucraina, Georgia, Armenia, Moldova, România, Germania şi Marea Britanie). Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOConf. univ. dr. Liliana Popescu, prorector în cadrul SNSPA, autoarea capitolului trei - "Orderism: A New Ideology Promoted by Russia. Its Functions and Pitfalls" -, a afirmat că ceea ce se transmite prin materialele cuprinse în volum "este foarte important pentru construirea de comunităţi ştiinţifice", această iniţiativă contribuind "la construirea unei comunităţi mai bine cunoscătoare a realităţilor din zona postsovietică"."Cred că această apariţie editorială va deschide calea pentru noi invitaţii ale celor care au contribuit pentru a scrie, a cerceta, a publica. Ce îmi place la acest volum este că strânge contribuţii multinaţionale, inclusiv din Federaţia Rusă, din spaţiul postsovietic", a precizat Liliana Popescu. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOProf. univ. dr. George Poede, de la Universitatea A.I. Cuza din Iaşi, a afirmat că a observat modul academic de analiză şi faptul că nu se fac judecăţi de valoare în această carte. "Este o analiză care porneşte de la elemente de teorie, dar apoi, printr-o anumită metodologie, sunt puse în discuţie, în analiză; un lucru foarte interesant, pentru că există un comportament al unui stat care este determinat de elementele de putere pe care le are: militară, de teritoriu, demografie, economie. Toate acestea vin să impună un anumit stat în relaţiile internaţionale", a spus Poede.În opinia sa, volumul "va însemna o înţelegere mult mai bună a unei situaţii în care noi nu suntem chiar atât de dotaţi în instrumente de cunoaştere". Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOProf. univ. dr. Armand Goşu, de la Universitatea Bucureşti, a fost de părere că lucrarea celor doi editori "este un lucru extraordinar". El a apreciat că, deşi nu toţi cei care au scris capitole în carte sunt foarte cunoscuţi, unii dintre aceştia fiind tineri în vârstă de 30-35 de ani, materialele sunt foarte valoroase."Pentru prima dată pe piaţa ştiinţifică românească avem o astfel de carte cu autori din afară", a subliniat Armand Goşu.Vasile Rotaru, coeditor al cărţii, a precizat că "volumul analizează, în general, factorii determinanţi ai Rusiei în spaţiul ex-sovietic şi cum instrumentează Rusia percepţiile de ameninţări de securitate pentru a-şi legitimiza propriile intervenţii agresive în spaţiul ex-sovietic"."Încercăm să răspundem la două întrebări majore: cum îşi argumentează Rusia propriile acţiuni în spaţiul ex-sovietic, pe de o parte, şi cum percep statele ex-sovietice influenţa sau acţiunile Rusiei în cadrul lor. De asemenea, cartea mai argumentează că şi deteriorarea relaţiilor dintre Rusia şi Occident nu este cauzată doar de acţiunile politice ale Rusiei sau reciproce, ci şi de instrumentalizarea unor factori cum ar fi istoria, ideologia sau chiar zona de bio-politics", a afirmat Vasile Rotaru. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOCel de-al doilea coeditor al volumului, Miruna Troncotă, a declarat că de la început autorii şi-au asumat "o poziţie constructivistă, clară"."În această carte, capitolul meu se axează pe discurs şi în special pe discursul lui Putin din 18 martie, când a anunţat anexarea Crimeei şi, practic, de acolo izvorăsc multe argumente de legitimare", a spus Miruna Troncotă, adăugând că partea scrisă de ea "este foarte teoretică".Autoarea a precizat că volumul "nu are niciun studiu de caz pe România, nu se focalizează în niciun fel pe cum se poziţionează România în tot acest context, pentru că focusul principal a fost Rusia, politica externă a Rusiei şi discursul de politică externă al Rusiei".Cartea este rezultatul unui proiect de cercetare finanţat de CNCS - UEFISCDI şi derulat în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din SNSPA, în perioada 2015-2017. 