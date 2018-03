Actorul Dragoș Huluba a fost elevul regretatului Dem Rădulescu. Amintiri neprețuite cu ”Bibanul”

21:00

COSR intră sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Custodele Coroanei României. Evenimentul are loc miercuri. Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, însoţită de Alteţa Sa Regală Principele Radu al României, va vizita miercuri, 21 martie, de la ora 12,00, sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român de la Arcul de Triumf pentru a acorda Înaltul Patronaj […] Post-ul COSR intră sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Custodele Coroanei României. Evenimentul are loc miercuri apare prima dată în Libertatea.ro.