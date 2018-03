Judeţul din România unde se trăieşte ca în Evul Mediu. Mii de familii nu au apă curentă

18:40

„Sunt de remarcat anticipaţiile de majorare a ratelor de dobândă (faţă de valorile actuale) la leu, atât pentru scadenţele pe termen scurt (3 luni), cât şi pentru cele pe termen mediu (5 ani), 96% şi, respectiv, 88% dintre participanţii la sondaj anticipând această evoluţie. Astfel rata medie a ROBOR cu scadenţă de 3 luni anticipată peste 12 luni este 3,13%, iar randamentul obligaţiunilor suverane denominate în lei cu scadenţă de 5 ani este de 4,60%. Ca urmare, pentru scadenţele pe termen scurt, sunt anticipate dobânzi real negative”, notează autorii sondajului, citați de mediafax.ro. În ceea ce priveşte cursul de schimb, peste 81% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,7021, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7651 lei/euro. Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (martie 2019/martie 2018) a înregistrat o valoare medie de 4,11% (valoare mediană 4,50%). De asemenea, peste 84% dintre participanţi anticipează o majorare a raţei inflaţiei în următoarele 12 luni (la momentul realizării sondajului, rata inflaţiei avea o valoare de 4,32%). „În luna februarie 2018, indicatorul de încredere macroeconomică al CFA România a crescut cu 0,7 puncte până la valoarea de 46,7 puncte. Această evoluţie s-a datorat componenţei de condiţii curente a indicatorului. Astfel, indicatorul condiţiilor curente a crescut cu 9,9 puncte, până la valoarea de 67,1 puncte, în timp ce indicatorul anticipaţiilor a scăzut cu 3,8 puncte până la valoarea de 36,6 puncte”, mai arată autorii sondajului. Începând cu luna februarie 2018, în cadrul sondajului au fost adăugate două noi întrebări: „Cum consideră participanţii la sondaj preţul acţiunilor listate pe Bursa de Valori Bucureşti (sub-, corect, supra- evaluate)”, respectiv „Cum consideră participanţii la sondaj preţul activelor imobiliare din oraşele din România”. În exerciţiul din luna februarie, aproximativ 55% dintre participanţi consideră activele imobiliare ca fiind supraevaluate. Indicatorul CFA România de Încredere Macroeconomică a fost lansat de către CFA România în luna mai 2011, reprezentând un indicator prin care cuantifică anticipaţiile analiştilor finaniari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni, iar participanţii sunt membri ai CFA România şi candidaţii pentru nivelurile II şi III ale examenelor CFA. Indicatorul de încredere macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) şi 100 (încredere deplină în economia românească) şi este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la condiţiile curente-referitoare la mediul de afaceri şi piaţa muncii şi anticipaţiile, pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piaţa muncii, evoluţia venitului personal la nivel de economie şi evoluţia averii personale la nivel de economie. Potrivit CFA, pe lângă întrebările necesare pentru calculul indicatorului de încredere macroeconomică, sondajul evaluează şi anticipaţiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rată inflaţiei, raţele de dobândă, cursul de schimb leu/euro, indicele bursier BET, condiţiile macroeconomice globale şi preţul petrolului. Administrat de către CFA Institute, programul CFA este un program post-universitar, care pregăteşte şi testează candidaţii în domeniul eticii şi standardelor profesionale, analizei situaţiilor financiare, economiei, managementului de portofoliu, analizei şi evaluării diverselor instrumente financiare şi de investiţii. Astăzi, în lume, există peste 140.000 de deţinători ai acestui titlu, majoritatea fiind afiliaţi la cele 147 societăţi membre ale CFA Institute. CFA România este asociaţia profesioniştilor în investiţii din România, în mare parte deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (UŞĂ). CFA România este una dintre cele 147 de societăţi membre ale CFA Institute. În prezent, CFA România are peste 215 membri, majoritatea deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA) sau candidaţi pentru unul din cele 3 nivele ale examinării care conduce la acordarea acestui titlu. Profesioniştii care sunt membri CFA România lucrează pentru instituţii de reglementare, instituţii supranaţionale, instituţii bancare, firme de asigurări, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanţă, sectorul public, instituţii de învăţământ, companii care activează în diverse sectoare economice etc.