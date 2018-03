Drama prin care a trecut mama lui Andrei Gheorghe: „Nu doarme, suferă și vrea să fie moartă!”

20:00

Andrei Gheorghe a murit luni, fiind găsit în baie, în casa pe care o deținea în Voluntari. Un om care avea grijă de imobil i-a descoperit trupul neînsuflețit la ora 22:15, dar jurnalistul murise cu opt ore înainte, suferint un stop cardio-respirator. Prietenii și foștii colegi au transmis omagii pentru cel care a fost o