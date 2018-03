Simulare BAC 2018. Când sunt afișate rezultatele examenelor

20:30

Mădălina Ghenea a ajuns la spital. Frumoasa actriță a avut unele probleme medicale și a mers imediat la un spital din București ca să se consulte cu specialiștii. În timp ce a fost supusă unui tratament, Mădălina Ghenea s-a lăsat fotografiată pe patul modern dintr-un salon de cinci stele. Ea a făcut unele mărturisiri și […] The post Mădălina Ghenea a ajuns la spital! Ce a pățit vedeta și mesajul transmis în timp ce avea o branulă în mână: „Fisura de la coloană” appeared first on Cancan.ro.