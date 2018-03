Decizia luată de Andreea Berecleanu după moartea tatălui ei. “În ultimele luni, am asociat-o cu doliul”

08:50

Marian Mexicanu'se însoară pentru a doua oară cu Ana Maria, artista alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai multă vreme. Însă, bărbatul vrea să semneze un contract prenupțial. "Averea mea nu o dau aşa uşor. Am bunuri mobile, am patru găini la ţară, stau cu chirie, ce să fac?! Eu vreau […]