FOTO | "Au ajuns la un acord!" Transferul lui Lewandowski la Real Madrid, mai aproape ca niciodată. AS a publicat detalii ale mutării

Golanski a jucat pentru FCSB între 2007 şi 2010. Polonezul consideră această perioadă drept cea mai frumoasă din cariera sa. Fotbalistul spune că are dubii legate de clubul care deţine palmaresul, dar spune că el a jucat pentru Steaua adevărată pentru că atunci avea sigla şi juca în Ghencea. ”Eu, când am jucat la Steaua, am jucat la Steaua asta adevărată, care are emblema de acolo, unde e terenul vechi. Acum, cum e situaţia, nu e situaţia normală. Nici pentru jucători, nici pentru toţi suporteri...