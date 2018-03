Au apărut poze cu Andrei Gheorghe mort. Familia, în stare de șoc

21:10

Andrei Gheorghe s-a stins din viață luni, fiind găsit prăbușit în baie în jurul orei 22:15, de către omul care avea grijă de casa jurnalistului din Ilfov. Se pare că acesta a suferit un stop cardio-respirator. Tragedia avusese loc cu opt ore înainte de a fi găsit. Dalia Octavia Puşcă, fostă iubită a lui Gabriel […]