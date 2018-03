ŞTIRILE AMIEZII BUCUREŞTI - 21 MARTIE

12:30

Turiştii străini care vin anual în Delta Dunării nu ar ocupa nici măcar 50% din stadionul naţional, a remarcat ministrul Turismului, Bogdan Trif, prezent miercuri la Tulcea, la o întâlnire cu autorităţile şi operatorii turistici din judeţ."Dacă stăm să luăm exact cifrele, şi mă refer doar la turiştii străini pentru care există un potenţial uriaş în Deltă, observăm că în 2016 am avut undeva la 16.000 de turişti. În 2017, am crescut la 24.000 de turişti. E o creştere procentuală importantă. Dar dacă stăm să analizăm şi să facem o comparaţie poate plastică, în momentul în care am lua aceşti 24.000 de turişti pe an şi i-am duce pe un stadion naţional la un meci al echipei naţionale a României, probabil că nu am umple stadionul nici pe jumătate, ceea ce ce ne dă exact balanţa negativă raportată la potenţialul uriaş al Deltei Dunării", a declarat Trif.El a amintit că în ultimii ani în judeţ s-au realizat mai multe investiţii, printre care amenajarea plajei din Sulina şi mini-portul din Sfântu Gheorghe, şi a promis că va susţine propunerile de obiective turistice ale autorităţilor judeţului."Vă promit că acestea (Portul din Sulina şi două mini-porturi locale, n.red.) vor fi cap de listă în politica pe care ministerul o va avea în perioada viitoare", a mai spus ministrul Turismului.În opinia lui, Delta ar putea ajunge o destinaţie pentru care turiştii să-şi facă rezervare cu trei ani înainte."Am avut discuţii cu omologul meu german şi îmi spunea că dacă Delta Dunării ar fi fost în Germania ar fi fost cu siguranţă perla turismului, iar de ar fi venit un turist străin, el trebuia să-şi rezerve un loc cu trei ani înainte. Îmi doresc să ajungem la un asemenea nivel", a afirmat Trif.El a menţionat că toate investiţiile care se vor realiza vor avea la bază principiul dezvoltării durabile."Ne propunem să dezvoltăm turismul pe principiul dezvoltării durabile. Asta înseamnă satisfacerea nevoilor actualei generaţii fără să afectăm necesităţile generaţiilor următoare. Trebuie să protejăm şi Delta Dunării", a precizat ministrul Turismului.Ministrul Turismului, Bogdan Trif, este prezent miercuri la Tulcea, unde participă la o dezbatere cu autorităţile locale şi judeţene, parlamentari şi operatori turistici. AGERPRES/(A, AS - autor: Luisiana Bîgea, editor: Oana Popescu, editor online: Irina Giurgiu)