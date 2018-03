România va găzdui pentru a treia oară Campionatul European de Baschet 3x3 și în premieră un turneu de calificare

09:50

Daria Kasatkina (20 de ani, 11 WTA) și-a stabilit un obiectiv măreț: vrea să reușească Marele Șlem și să obțină titlul olimpic în același an. "Visul meu în tenis? Am răspuns la această întrebare de 500 de ori. Aș vrea să câștig toate cele 4 titluri de Mare Șlem și titlul olimpic într-un singur an. În acest moment nu mă gândesc prea mult la clasament. ...