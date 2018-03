FILME & ACTORI Renee Zellweger, transformare surprinzătoare pentru rolul din ''Judy'', un biopic despre Judy Garland

14:30

Renee Zellweger este de nerecunoscut în prima fotografie dată publicităţii de pe platourile de filmare ale peliculei ''Judy'', un film biografic despre Judy Garland aflat în faza de producţie în Londra şi programat să fie lansat în a doua jumătate a anului.Actriţa, câştigătoarea unui Oscar pentru interpretarea din "Cold Mountain" (2003), este cunoscută pentru versatilitatea cu care şi-a schimbat înfăţişarea de-a lungul timpului pentru personajele sale, însă transformarea pentru rolul lui Judy Garland, considerat de critici cel mai important din cariera recentă a lui Zellweger, este surprinzătoare, notează revista People. În imaginea dată publicităţii de producători, Zellweger poartă lentile de contact căprui, este îmbrăcată cu o rochie neagră cu model floral, are părul şaten coafat în stilul anilor '60 şi ţine în mână un microfon. Regizat de Rupert Goold, câştigătorul a două premii Olivier, cele mai importante distincţii ale teatrului britanic, şi având la bază un scenariu semnat de Tom Edge, cunoscut pentru serialul ''The Crown'', ''Judy'' spune povestea ultimelor concerte susţinute de Garland în 1968 în clubul londonez The Talk of the Town, la 30 de ani după succesul din ''The Wizard Of Oz'', potrivit Press Association.Pelicula o înfăţişează pe carismatica, dar şi fragila artistă, prinsă într-un conflict cu managerul său şi încercând să facă faţă provocărilor unei vieţi întregi petrecute în lumina reflectoarelor. Filmul abordează şi subiectul poveştii de dragoste dintre actriţă şi muzicianul Mickey Deans, care i-a devenit cel de-al cincilea soţ cu doar câteva luni înainte de moarte.Biografia lui Judy Garland vine într-un moment în care subiecte inspirate din perioada clasică a Hollywoodului par să fie la modă, iar anul acesta se anunţă un remake al peliculei ''A Star Is Born'' din 1954, cu Lady Gaga în rolul personajului interpretat de Garland, notează wmagazine.com.În volumul autobiografic ''Judy and I: My Life with Judy Garland'', apărut în 2017 şi semnat de Sid Luft, cel de-al treilea soţ al artistei, acesta mărturiseşte că Garland se confrunta cu presiunea constantă de a arăta slabă în faţa camerei de filmat. ''Cea mai mare parte din adolescenţa sa şi viaţa de adult fie lua benzedrină, fie ţinea dietă, fie amândouă'', a povestit Sid Luft, potrivit revistei People. Despre moartea actriţei, fostul soţ declara: ''Era complet epuizată. Distrusă. Nu am putut să o salvez.''Garland a murit în urma unei supradoze accidentale de sedative în iunie 1969, la Londra, la vârsta de 47 de ani.Alături de actriţa din ''The Bridget Jones's Baby'', din distribuţie mai fac parte Finn Wittrock, în rolul celui de-al cincilea soţ al lui Garland, Mickey Deans, Michael Gambon, cunoscut pentru seria ''Harry Potter'', care îl interpretează pe managerul cântăreţei, Bernard Delfont. Bella Ramsey o va interpreta pe fiica lui Garland, Lorna Luft, iar Gemma-Leah Devereux o va juca pe tânăra Liza Minnelli.''Judy'' este realizat în coproducţie de companiile Pathe, BBC Films şi Ingenious Media şi va conţine câteva dintre cele mai îndrăgite melodii interpretate de Garland, printre care şi emblematicul ''Over The Rainbow''. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Judy/Twitter