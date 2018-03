Amenda primită de un bărbat prins că a făcut sex în tren: „Ce bărbat ar fi refuzat?!”

14:10

Toti oamenii au trecut printr-o experienta jenanta in dormitor, indiferent ca este ceva petrecut in timpul partidei de amor, sau poate partenerul a spus ceva atat de prostesc incat a ruinat tot. Asadar, iata 10 intamplari penibile in timpul sexului… Hartia buclucasa “In timp ce eram in pozitia pe la spate am observat o bucatica […] Post-ul 10 întâmplări penibile în timpul sexului. Le-ai „bifat” și tu? apare prima dată în Libertatea.ro.