Guvernul atribuie terenul pentru Spitalul Metropolitan care se va construi în zona Pipera

Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader."Avem masuri de natura legislativa pe care trebuie sa le propunem in aplicarea Hotararii Pilot (a CEDO - n.r.). (...) Legea 169 a dat beneficiul celor sase zile considerate executate la 30 in conditii necorespunzatoare, dar unii detinuti au iesit din penitenciar inainte de octombrie 2017. Au stat in conditii necorespunzatoare si nu au beneficiul celor sase zile. CEDO ne spune sa gasim si pentru ei un remediu, prin care sa le conferim despagubiri, de data aceasta in bani. Prin urmare, la Ministerul Justitiei se lucreaza la un proiect de lege pentru conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat detinutul a stat in conditii necorespunzatoare, repet, dandu-se o suma pentru fiecare dintre zilele cat a stat in conditii necorespunzatoare", a declarat Tudorel Toader, scrie ziare.com.Cine ar fi beneficiariiLegea recursului compensatoriu a intrat in vigoare pe 19 octombrie 2017. Potrivit legii, pentru fiecare 30 de zile executate in conditii improprii, detinutii obtin sase zile de libertate.Practic, potrivit anuntului facut de Tudorel Toader, de aceste despagubiri vor beneficia detinutii care au fost eliberati inaintea datei de 19 octombrie 2017. Prevederile Legii recursului compensatoriu se aplica incepand cu data de 24 iulie 2012. Este vorba de data pronuntarii de catre CEDO a hotararii semi-pilot "Iacov Stanciu contra Romania". Pe scurt, este vorba de mii de detinuti care au fost incarcerati dupa 24 iulie 2012 si eliberati pana la data de 19 octombrie 2017. Printre politicieni celebri care au fost incarcerati in aceasta perioada se numara mai multi politicieni:- fostul premier Adrian Nastase- condamnat la patru ani si jumatate de inchisoare in dosarele Zambaccian si Trofeul Calitatii, care a fost liberat in august 2014;- fostul senator PSD, Catalin Voicu, condamnat la 7 ani de inchisoare pentru coruptie, eliberat in februarie 2016;- fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, condamnat la cinci ani si jumatate in dosarele Transfromatorul si Spaga pentru contracte la ministerel Justitiei si Sanatatii, eliberat in august 2017.