Cum arată Doinița Oancea fără machiaj! E complet diferită față de cum o știai

Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), în urma unui stop cardio-respirator. Familia s-a ocupat de toate cele necesare, respectându-i dorința omului de radio. El nu va fi înmormântat creștinește, ci va fi incinerat. A fost anunțat și locul unde oamenii își pot lua rămas bun de la el, pe pagina oficială de Facebook a […]