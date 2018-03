Gest uluitor al lui Andrei Gheorghe pentru un copil bolnav. “A scos de la Gigi Becali o sumă destul de mare”

16:40

CSM București și-a ales noul antrenor, campioana României la handbal feminin urmând să fie pregătită de Per Johansson. Suedezul s-a mai aflat pe banca tehnică a formației bucureștene și în urmă cu un an de zile, informează hotnews.ro. Conform Digisport, oficialii campioanei României au negociat cu trei antrenori: Thomas Ryde, Gustav Gjekstad și Per Johansson.