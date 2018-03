Prima soție a lui Andrei Gheorghe a vorbit pentru prima dată după moartea fulgerătoare a jurnalistului: „L-am iubit enorm, necondiţionat. Probabil a obosit”

10:30

Fiica lui Andrei Gheorghe a reacționat după ce în media au apărut poze cu Andrei Gheorghe mort. Anastasia Gheorghe a făcut un apel către presă pentru a proteja imaginea tatălui ei. Tânăra le-a cerut jurnaliștilor să fie alături de ea, chiar dacă l-au cunoscut sau nu pe omul de radio. Ea vrea să păstreze demnitatea […] The post Au apărut poze cu Andrei Gheorghe mort. Familia, în stare de șoc appeared first on Cancan.ro.