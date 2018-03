EXCLUSIV Reacția lui Mutu după mutarea făcută de Dinamo cu Dănciulescu

16:20

Pawel Golanski (35 de ani), retras din activitate, vorbește despre conflictul legat de marca Steaua. "Eu, când am jucat la Steaua, am jucat la Steaua asta adevărată. Cea care are emblema de acolo, cea care joacă pe terenul vechi. Situaţia de acum nu este una normală. Nici pentru jucători, nici pentru toţi suporterii de aici.În Polonia n-am văzut niciodată aşa ceva. Şi mi-e greu să zic care Steaua e mai importantă pentru mine. ...