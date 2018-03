Moștenirea geniului din fizică pentru viitor: știe cum o să vină sfârșitul lumii!

11:40

Mircea N. Stoian susține că oamenii care îl laudă post-mortem pe Andrei Gheorghe sunt ipocriți. Fostul partener al lui Dan Capatos l-a cunoscut pe omul de radio. Jurnalistul a scris pe blogul său despre oportuniștii care s-au trezit să vorbească despre Andrei Gheorghe abia după ce el a murit. Mircea N. Stoian crede că celebritatea […]