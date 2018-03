Cluj: Peste 400 de invenţii, prezentate la salonul PRO INVENT 2018

17:00

Facebook a fost avertizată miercuri faţă de orice încercare de folosire abuzivă a datelor sau de manipulare a alegerilor în India, chiar dacă principalele partide ale ţării s-au învinuit reciproc de angajarea unei firme acuzate de folosirea datelor a milioane de utilizatori Facebook, relatează dpa.India, cea mai mare democraţie din lume din punctul de vedere al numărului de locuitori, are de asemenea cel mai mare număr de utilizatori Facebook de pe glob, aproximativ 250 de milioane.Facebook se confruntă cu un imens scandal după ce firma britanică de cercetare Cambridge Analytica a fost acuzată de colectarea datelor a aproximativ 50 de milioane de utilizatori Facebook fără a avea permisiunea de a le folosi în campanii politice, inclusiv cele ale preşedintelui Statelor Unite Donald Trump şi le susţinătorilor Brexitului în Marea Britanie.Ministrul tehnologiei informaţiei Ravi Shankar Prasad l-a pus în gardă pe fondatorul Facebook că guvernul indian nu va accepta ca firme străine să abuzeze de informaţiile din social media. We welcome the fact that @facebook has one of the highest number of users from India but if any theft of data of Indians takes place in collusion with other companies for manipulation of democratic processes then that will not be tolerated. #FacebookDataBreach pic.twitter.com/OBdv2vN7Ho— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) March 21, 2018"Dle Mark Zuckerberg, mai bine luaţi aminte de observaţiile Ministerului IT indian. Dacă vreun furt de date ale indienilor are loc cu implicarea sistemelor Facebook, el nu va fi tolerat", a declarat Prasad, adăugând că guvernul va trece la "acţiuni puternice" împotriva Facebook dacă este necesar, inclusiv "chemarea în India" a fondatorului reţelei sociale.Prasad, membru al partidului de guvernământ Bharatiya Janata (BJP), a acuzat partidul de opoziţie Congresul Naţional Indian de a fi angajat Cambridge Analytica pentru a-şi desfăşura campaniile electorale.Dar Congresul Naţional Indian a respins aceste afirmaţii şi a acuzat în schimb BJP şi aliatul acestuia, partidul Janata Dal, că folosesc serviciile firmei.Facebook s-a declarat "decepţionată" de scandalul privind folosirea datelor şi s-a angajat să protejeze informaţiile utlizatorilor.Comisia Federală pentru Comerţ a SUA a deschis o investigaţie în legătură cu Facebook, ce ar putea conduce la aplicarea unei amenzi imense reţelei sociale. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Calciu, editor: Sorin Popescu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Ravi Shankar Prasad/Twitter