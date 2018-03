CeRe îi solicită ministrului Fondurilor Europene un plan de măsuri de redresare a POCU

18:10

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit miercuri, pentru 25 aprilie, ultimul termen al procesului în care preşedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre de partid la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman.La acest termen de judecată, după aproape două ore în care a fost audiat de magistraţi, Liviu Dragnea a fost supus unei confruntări în sala de judecată cu Alesu Floarea, fosta directoare a DGASPC Teleorman.Confruntarea vine după ce Dragnea şi Floarea Alesu au dat declaraţii contradictorii în instanţă."Judecător: Cunoaşteţi persoana cu care sunteţi confruntată şi funcţia acesteia în perioada 2006 - 2012?Floarea Alesu: Da. Este domnul Liviu Dragnea. În perioada respectivă era preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman şi preşedinte al PSD Teleorman.Liviu Dragnea: Da. Este doamna Alesu Floarea, care ocupa la vremea respectivă funcţia de director executiv la DGASPC Teleorman.Judecător: A intervenit direct sau indirect la dumneavoastră în calitate de director executiv la DGASPC Teleorman inculpatul Liviu Dragnea în vederea menţinerii în funcţii a Adrianei Botorogeanu şi Anisei Stoica?Floarea Alesu: Liviu Dragnea, direct şi personal, mi-a cerut într-o discuţie să le menţin pe funcţiile respective în cadrul DGASPC Teleorman pe cele două persoane, până când le va rezolva problema. Am făcut acest lucru când i-am adus la cunoştinţă inculpatului situaţia celor două. Se întâmpla în 2008, când la rândul meu am fost informată de şefa de la Personal. De faţă la această discuţie, între mine şi Liviu Dragnea, nu a mai fost prezentă nicio persoană. Această discuţie a avut loc în cabinetul de preşedinte al CJ Teleorman al lui Liviu Dragnea. Începând cu 2009, până în 2010, am mai avut şi alte discuţii cu Liviu Dragnea, tot în legătură cu situaţia celor două. De fiecare dată, îmi spunea că se va rezolva, să am răbdare. Ultimul răspuns pe care mi l-a dat a fost 'să-i pun la muncă pe ceilalţi angajaţi, care erau în număr de 800, că sunt destui şi stau degeaba'. Au fost 3-4 discuţii pe holul de la sala de şedinţă de la Consiliul Judeţean. Nu pot indica o persoană care să confirme aceste întâlniri şi obiectul discuţiilor legat de cele două persoane.Judecător: Aţi avut discuţii la initiaţiva Floarei Alesu cu privire la situaţia Adrianei Botorogeanu şi Anisei Stoica?Liviu Dragnea: Categoric nu. Nu am avut nicio întâlnire sau discuţie de genul celor la care a făcut trimitere Floarea Alesu. În legătură cu holul de la ieşirea CJ, acel hol era cam cât este spaţiul acesta de aici. Acolo era o aglomeraţie infernală, erau foarte multe persoane. Acolo nu exista un loc în care cineva putea să vorbească fără ca cineva să nu audă. Nu se poate purta o discuţie de genul celor afirmate de Alesu Floarea. Acolo era un balamuc, era o aglomeraţie ca în tramvai. Acolo se fuma, erau 70-80 de persoane de obicei.Judecător: V-aţi exercitat în vreun fel influenţa din perspectiva celor două funcţii asupra persoanelor din conducerea DGASPC Teleorman pentru menţinerea în funcţie a Adrianei Botorogeanu şi Anisei Stoica, fie direct, fie prin persoane interpuse?Liviu Dragnea: Nu. Niciodată.Judecător: Cunoaşteţi şi puteţi preciza dacă inculpatul Liviu Dragnea şi-a folosit influenţa din perspectiva celor două funcţii îndeplinite asupra vreunei persoane din conducerea DGASPC Teleorman pentru menţinerea în funcţie a celor două persoane?Floarea Alesu: Nu cunosc ca Liviu Dragnea să-şi fi exercitat influenţa din perspectiva celor două funcţii îndeplinite asupra vreunei persoane din conducerea DGASPC".Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de DNA pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de săvârşirea, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual.În acelaşi dosar a fost trimisă în judecată şi fosta soţie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei şi şef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimişi în judecată mai mulţi angajaţi de la DGASPC Teleorman.Conform DNA, Dragnea a intervenit pentru menţinerea în funcţie şi plata drepturilor salariale pentru două angajate de la DGASPC Teleorman, deşi ştia că acestea lucrau de fapt în cadrul organizaţiei PSD Teleorman. Este vorba de Adriana Botorogeanu, încadrată din anul 2005 la DGASPC Teleorman în funcţia de inspector de specialitate în cadrul Serviciului administrativ, şi Anisa Niculina Stoica, angajată, din anul 2006, în funcţia de referent.Potrivit procurorilor, cele două angajate nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul Organizaţiei Judeţene PSD Teleorman. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)