Râuri de lacrimi pentru cei cinci români morţi în Olanda. Cosmin a pierit înainte să își ducă logodnica la altar: „Băiatul avea nunta acum”

12:20

Ionela Prodan este internată în stare gravă, la Spitalul Elias din Capitală. Mama Anamariei Prodan are probleme la pancreas și la ficat. Starea de sănătate a interpretei de muzică populară s-a deteriorat grav, miercuri (21 martie). Medicii i-au făcut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este deloc bun. Boala care o macină s-a […] The post Ionela Prodan, în stare critică! Medicii i-au spus Anamariei să se aștepte la cei mai rău appeared first on Cancan.ro.