Andreea Antonescu, imagini incendiare! Și-a arătat lenjeria intimă

14:20

Trei dintre cei cinci români care și-au pierdut viața, luni, în urma unui accident terifiant, pe o șosea din Olanda, sunt din Caracal. Adina plecase la muncă împreună cu soțul și fratele ei. Tinerii căsătoriți doreau să își poată cumpăra, astfel, o locuință, în timp ce fratele Adinei, Cosmin, urma să se căsătorească, în august, […] The post Povestea sfâșietoare a tinerilor din Caracal care au murit în accidentul din Olanda. „Nepotul se pregătea de nuntă, nepoata visa să își cumpere o casă” appeared first on Cancan.ro.