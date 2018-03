Hunedoara: Un mort şi trei răniţi într-un accident cauzat de neadaptarea vitezei la carosabilul umed

19:50

Custodele Coroanei Române, Margareta, a oferit miercuri seară, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Elisabeta, Înaltul Patronaj unor instituţii şi proiecte cu caracter anual.În cadrul evenimentului au primit Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei Române: Colegiul Naţional "Iulia Haşdeu" din Bucureşti, Consiliul Naţional al Elevilor, Alianţa Colegiilor Centenare din România, Federaţia Română de Rugby, Asociaţia Presei Sportive din România, Asociaţia Cadrelor Militare Femei în Rezervă şi Retragere "Sublocotenent Ecaterina Teodoroiu", Concursul Naţional Profesional-Ştiinţific şi Sportiv "Agronomiada", organizat de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (patronaj oferit împreună cu principele Radu), Congresul Internaţional de Zoologie organizat de Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Ateneul din Iaşi.Rectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Sorin Cîmpeanu, a declarat presei, după eveniment, că instituţia pe care o reprezintă este "una dintre cele mai vechi şcoli de agricultură din Europa, fondată în 1852, o universitate care are, poate, cel mai bogat patrimoniu din România şi tot acest patrimoniu a fost constituit, în exclusivitate, prin decrete regale"."Pentru noi este o onoare extraordinară faptul că ni s-a acordat acest patronaj. Cred că este şi un factor de motivare pentru studenţii noştri", a spus Cîmpeanu.Directorul general al Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Luis Ovidiu Popa, s-a declarat "foarte mândru" pentru primirea Înaltului Patronaj, în timp ce managerul Ateneului din Iaşi, Andrei Apreotesei, a calificat momentul drept "o foarte mare onoare pentru că se întâmplă în Anul Centenarului".Şi preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, consideră acest moment extrem de important. ''Pentru că înţelegem, de fiecare dată, puterea cu care Regalitatea s-a luptat pentru sportul românesc", a adăugat el.La rândul său, preşedintele Asociaţiei Presei Sportive din România, Dumitru Graur, a declarat pentru AGERPRES că primirea Înaltului Patronaj al Custodelui Coroanei este, "în primul rând, o mare onoare". "Este o continuitate care ne onorează, pentru că noi, începând din anul 2011, am primit Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regele Mihai I, iar acum ne bucurăm de această continuitate onorantă şi care ne creează, totodată, obligaţii legate de reprezentarea cât mai cu cinste a acestei demnităţi", a spus Graur.Parlamentarul PNL Iulia Scântei a mărturisit că a participat la eveniment în dublă calitate - ''şi ca ieşeancă şi ca senator de Iaşi"."Astăzi, prin generozitatea Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, Iaşiul a fost din nou prezent la Palatul Elisabeta, Majestatea Sa acordând Înaltul Patronaj unui loc de cultură din Iaşi, Ateneul, cu o istorie centenară la rândul său. A fost o bucurie pe care am dorit să o împărtăşesc şi să fiu de faţă", a spus Iulia Scântei.Miercuri, Custodele Coroanei Române, Margareta, însoţită de principele Radu, a vizitat sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român de la Arcul de Triumf pentru a acorda Înaltul Patronaj forului olimpic. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Popescu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)