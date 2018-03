Surpriză neașteptată pentru concurenții de la „Ferma Vedetelor”! O cântăreață celebră a intrat în cursa pentru premiul de 50.000 de euro

14:50

Un accident grav a fost produs pe DN65, pe drumul dinspre Pitești spre Slatina. 3 mașini au fost implicate, mai multe echipaje de intervenții fiind trimise la fața locului. Potrivit primelor informații, circulația a fost oprită pe ambele sensuri după accidentul respectiv. Vom reveni cu amănunte. The post Accident grav pe DN65! 3 mașini au fost implicate! appeared first on Cancan.ro.