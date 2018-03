HOROSCOP 22 MARTIE. Gemenii sunt prea cheltuitori

16:30

Serena Williams și Simona Halep au participat la un eveniment caritabil înainte de Miami Open, informează adevărul.ro. Fostul lider mondial și actualul lider mondial, Simona Halep, au schimbat câteva mingi pentru campania AceinAutism, iar, la un moment dat, Serena Williams a lovit-o din greșeală pe Halep. Reacția americancei a fost foarte sugestivă: a fost foarte […]