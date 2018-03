Ups! Se leagă o idilă la „Ferma Vedetelor”!?! Ei sunt concurenții care au fost filmați în tandrețuri

17:30

Ea a castigat cei mai multi bani din prostitutie! O cheama Alice, are 27 de ani, si este din Dublin, dar de cativa ani s-a stabilit in America. Dupa cum declara chiar ea, a reusit sa stranga o adevarata avere lucrand ca escorta sexuala. Aproape 3 ani a lucrat la un bordel renumit din Nevada, […] The post Ea a castigat cei mai multi bani din prostitutie! E cunoscuta in intreaga lume: ce spune despre barbatii romani si cat de buni sunt acestia la pat appeared first on Cancan.ro.