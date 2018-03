Trenul privat care străbate România şi face SENZAȚIE oferind condiţii de lux la preţuri mai mici decât ale CFR: „Să ai duşul tău e cea mai tare idee”

05:40

Anul trecut 1,7 milioane de persoane s-au împrumutat de la IFN uri, la dobânzi medii de 60%. Parlamentarii vor să plafoneze la 18% dobânda maximă pentru împrumuturile de nevoi personale. Rodica Popescu are 85 de ani şi, din cauza vârstei, nicio bancă nu i-a acordat credit pentru reparaţiile pe care vrea să le facă în casă sau pentru operaţiile soţului. A cerut ultima dată 3000 de lei de la un IFN, iar rata săptămânală este de 65 de lei pe parcursul unui an şi jumătate. Rodica Popescu, client IFN: „Trebuie să ai şi un fond de rulment aşa, adică o pensie mai măricică. Dar depinde şi cum îi organizezi, că dacă nu eşti atent este riscant. Banul trebuie să circule, să nu stea dacă vrei să producă!” Un alt client a fost refuzat de bănci pentru că se află în Biroul de Credite. A împrumutat însă 4500 de lei de la un IFN, dar are de returnat 8300 de lei. Ancuţa Tomoroga, client IFN: „Eu mi-am construit o casă în comuna Berceni, în afara Bucureştiului şi mereu aveam nevoie de bani. Într-o luna am făcut 4 credite, într-o singură lună. Tu ştii ce ai de plătit, tu ştii ce trebuie să faci ca să respecţi contractul! Ca şi la bancă, de altfel!” Pentru alţii, experienţa împrumuturilor nu este deloc fericită. Valentin Dascălu a contractat un împrumut de 103.000 de euro de la o bancă comercială, iar după ce a întârziat cu plata ratelor, datoria lui a fost vândută către alte firme, care sunt acum la un pas să îl execute. Valentin Dascălu, client: „După ce am plătit 30.000 de euro, după ce pierd terenul şi cu casa, eu mai am de plătit încă o dată creditul iniţial.” Adrian Cuculis, avocat: „Apar nişte dobânzi penalizatoare colosale. În 6 luni cel mult mai ai de plătit încă o dată acelaşi credit. Când vezi 0,1% pe ziua de întârziere, dar, atenţie, este pe ziua de întârziere, nu pe lună, ai senzaţia că dacă este zero virgulă, este absolut nimic. Dar când pui la sfârşitul lunii cât ai de dat pentru dobânda aia penalizatoare, îţi dai seama că ai făcut cea mai mare greşeală din viaţa ta!” Anul trecut IFN urile au dat împrumuturi de 5,2 miliarde de lei, cu 15% mai mult decât în anul 2016. Finanţarea IFN reprezuntă 10% din totalul creditării din România.