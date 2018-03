Senat: Amendamentele la legile Justiţiei pot fi depuse până joi, la ora 15,00

01:20

Parlamentul Coreei de Nord se va reuni pe 11 aprilie informează agenţia KCNA, preluată de Reuters. Va fi prima sesiune parlamentară de la Phenian pe anul acesta; precedenta a avut loc în aprilie 2017. Decizia convocării a fost luată de prezidiul parlamentului pe 15 martie.Parlamentul nord-coreean are doar rolul de a aproba deciziile Partidului Muncitorilor, din rândurile căruia provin dealtfel cei mai mulţi parlamentari. El este convocat de obicei doar o dată sau de două ori pe an, iar sesiunile durează o singură zi, fiind dedicate oficializării hotărârilor partidului privind structurile guvernamentale şi bugetele, arată Reuters.Ştirea KCNA citată nu precizează dacă liderul de la Phenian, Kim Jong Un, va participa la lucrări. El urmează să se întâlnească cu preşedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, în aprilie, şi cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, în mai. Propunerea lui Kim de a dialoga direct cu Trump a fost transmisă Casei Albe prin intermediari sud-coreeni.Destinderea relaţiilor dintre Phenian şi Seul a început în ianuarie, după un an în care Coreea de Nord a lansat mai multe rachete şi a efectuat cel mai mare test nuclear din istoria sa, reaminteşte Reuters. Ulterior, ONU a impus ţării o serie de sancţiuni, iar Kim şi Trump s-au insultat şi ameninţat reciproc. În prezent, are loc o activitate diplomatică intensă pentru pregătirea celor două summituri. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu, editor online: Daniela Juncu)