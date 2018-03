Mama copilului lui Cătălin Cazacu rupe tăcerea despre Ana, fosta iubită a concurentului de la Exatlon: „Povestea cu Ana…”

18:00

Bogdan Dumitrescu, poliţistul din Olt împuşcat de iubită în cap, a deschis ochii, dar recuperarea este foarte grea şi a fost operat de trei ori. (VEZI ȘI: IUBITA POLIŢISTULUI DIN OLT ÎMPUŞCAT ÎN CAP : „TOTUL A FOST O JOACĂ”. FOSTA SOŢIE A OFIŢERULUI: „NU AŞA ÎL ŞTIU EU PE FOSTUL SOŢ…”) Starea de sănătate a […] The post ULTIMA ORĂ: Poliţistul din Olt împuşcat de iubită a deschis ochii după două luni appeared first on Cancan.ro.