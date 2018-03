Ultimele vești despre Ionela Prodan! Care este starea artistei de muzică populară

18:30

Elena Ionescu, sexy și provocatoare chiar dacă e însărcinată în șase luni. Tânăra artistă radiază de fericire și are toate motivele să facă asta. Peste trei luni va deveni mămică, iar cariera merge la fel de bine ca viața personală. Deși mai are un pic și naște, Elena Ionescu nu spune: „Nu!” atunci când vede […] The post Elena Ionescu, sexy și provocatoare chiar dacă e însărcinată în șase luni. Cum arată rochia în care a strălucit la TV appeared first on Cancan.ro.