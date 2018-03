Atentate la Bruxelles: La doi ani de la atacuri, unul din trei belgieni se teme să circule cu metroul sau avionul

07:00

Peste 5 miliarde de oameni s-ar putea confrunta cu probleme în aprovizionarea cu apă până în 2050, potrivit unui raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) publicat recent.Mai mult, conform sursei citate, în prezent 2,1 miliarde de persoane nu beneficiază de o sursă sigură de apă acasă, ceea ce le afectează sănătatea, educaţia şi stilul de viaţă.Ziua Mondială a Apei (World Water Day) este sărbătorită, de 25 de ani, pe 22 martie. Tema aleasă de Naţiunile Unite pentru a marca acest moment în 2018 este "Răspunsul este în natură".Naţiunile Unite asupra Mediului Înconjurător de la Rio de Janeiro au decis în 1992, prin rezoluţia 47/193, ca statele să dedice în fiecare an, în preajma solstiţiului de primavară, o zi în care oamenii să conştientizeze că apa este una dintre resursele indispensabile vieţii.La Bucureşti vor fi organizate, joi, o serie de evenimente care să marcheze Ziua Mondială a Apei. Astfel, Ministerul Apelor şi Pădurilor împreună cu Administraţia Naţională "Apele Române" şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Siseşti" organizează un simpozion cu tematica generală "Natură pentru Apă"."Mesajul Zilei Mondiale a Apei reprezintă un apel către omul modern de a se adapta în spaţiul său natural şi de a evita poluarea apelor, deoarece omul ca şi apa reprezintă o entitate vulnerabilă, expusă riscurilor naturale ale evoluţiei. Acesta e un motiv în plus pentru care omul contemporan este dator să acţioneze în sensul refacerii biodiversităţii şi a stării bune a apelor", precizează organizatorii evenimentului.Pe de altă parte, Asociaţia Environ şi Ambasada Germaniei la Bucureşti organizează evenimentul "A Climate Protection Municipality Master Plan for România - Proiecte româneşti şi germane pentru emisii reduse de CO2" care are drept scop intensificarea schimburilor de experienţă româno-germane în ceea ce priveşte măsurile concrete de transpunere a rezoluţiilor Acordului de la Paris COP21 privind încălzirea globală, precum şi atingerea obiectivelor Planului de Acţiune privind Schimbările Climatice.Conferinţa va fi deschisă de Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Graţiela Gavrilescu, vice-premier şi ministru al Mediului, şi Robert Negoiţă, preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România. Proiectul, co-finanţat de Ministerul Federal de Externe al Germaniei şi derulat de Asociaţia Environ în parteneriat cu Ambasada Republicii Federale Germania, face parte din strategia de continuare a programului "Redu Amprenta de Carbon" iniţiat de cei doi parteneri în 2014.Fundaţia Fundaţia We Are Water, o iniţiativă a companiei Roca, va lansa campania "Viaţa ascunsă a apei #TheHiddenLifeOfWater", cu scopul de a promova nevoia accesului universal şi egal la această resursă preţioasă în condiţiile în care Naţiunile Unite atrag atenţia asupra impactului pe care problemele de mediu şi schimbările climatice îl pot avea asupra crizelor legate de apă: inundaţiile, secetele şi poluarea apei sunt agravate de degradarea stratului de vegetaţie, a solului, a râurilor şi a lacurilor."Fundaţia We Are Water este o iniţiativă a companiei Roca, cel mai mare producător de obiecte sanitare şi mobilier de baie. Până în prezent, Fundaţia a desfăşurat 49 de proiecte în 21 de ţări, care au îmbunătăţit viaţa a 540.000 de persoane, în Africa, Asia şi America de Sud", se mai arată în comunicat. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Irina Giurgiu)