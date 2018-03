Ce ține Dorian Popa în torpedoul BMW-ului! Un pistol așezat pe Biblie: „Una e să te aperi, alta e să-ți bați joc de viața ta!”

20:00

Gripa continuă să facă ravagii. Alte două persoane au murit din pricina ei, informează Agerpres. Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns, astfel, la 109, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele două persoane care au murit din cauza gripei sunt bărbați. Unul de 28 de ani, din […]