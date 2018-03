Colegul elevei din Vaslui care a zis că Rusia e capitala Londrei a comis-o mai rău, la același bal al bobocilor! Ce răspuns a putut să dea la întrebarea: „Cum se numește partea colorată a ochiului?”

20:40

Delia a apărut cu un nou look: cu o coafură în care combină părul blond cu cel brunet. Numeroase persoane i-au transmis Deliei că este frumoasă și au întrebat-o când apare următorul ei videoclip. Delia a obișnuit deja pe toată lumea cu desele ei schimbări de look. „Ești ca o păpușă", i-a transmis cineva Deliei.