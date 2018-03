Timiş: Cinci produse alimentare tradiţionale, brevetate în judeţ

11:10

Rareş Buhai, cel mai medaliat olimpic român la competiţiile internaţionale de informatică, este în prezent student în anul al treilea la prestigiosul MIT (Massachusetts Institute of Technology) şi visează la o carieră în cercetare, posibil în domeniul inteligenţei artificiale.Performanţele înregistrate de Rareş în timpul anilor de liceu, pe care i-a urmat la Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu" din Bistriţa, încă îl situează în "Hall of fame"-ul olimpiadei internaţionale de informatică. An după an, Rareş Buhai s-a întors de la competiţiile internaţionale cu medalii de aur, fiind răsplătit cu premii, burse şi titlul de cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa.În 2015, Rareş a plecat să studieze în Statele Unite ale Americii, la MIT. Nu i-a fost uşor la început, după cum mărturiseşte, pentru că a trebuit să se obişnuiască să vorbească mereu în limba engleză, apoi să îşi facă prieteni. Acomodarea i-a fost facilitată de modul în care funcţionează campusul universitar. "MIT se ocupă foarte bine de problemele logistice", spune Rareş.Este obişnuit să înveţe mult şi să exceleze, astfel că o zi din viaţa studentului Rareş Buhai este construită pe modelul care l-a ajutat până acum să facă performanţă în domeniu. Doar că nu mai este nevoit să se trezească devreme. Începe cu temele chiar după micul dejun, continuă cu cursurile, apoi reia temele - uneori până seara. Deşi partea academică îi ocupă mare parte din timp, spune că face acest lucru cu plăcere.Pentru el, cel mai interesant curs de până acum a fost unul despre "Machine Learning"."Subiectul se ocupă, printre altele, cu programe care învaţă să deducă lucruri pe baza unor exemple. De exemplu, sistemele de pe Facebook care recunosc feţe în poze sunt bazate pe asta: văzând alte poze cu tine, învaţă să te detecteze în poze noi. M-a fascinat cursul şi am început să iau mai multe cursuri avansate în domeniu", ne-a explicat Rareş.Profesorul său preferat, Ryan Williams, are 38 ani şi predă "Teoria calculului", dar de la el a învăţat mai multe şi despre lume."Profesorul este un expert de top în domeniu, dar are şi un talent extraordinar pentru a descrie imaginea de ansamblu. Ne explică cum fiecare capitol se încadrează în domeniul mai larg al informaticii, ce lucruri se cercetează încă legat de materie şi chiar care sunt implicaţiile filosofice ale diverselor teoreme studiate. Am terminat cursul simţind nu doar că ştiu mai multă matematică, ci că înţeleg mai bine cum funcţionează lumea la un nivel fundamental", a afirmat Rareş despre Williams.Ca student al MIT, a avut pentru prima dată sentimentul că aproape niciodată nu face ceva inutil la vreun curs. Toată materia, toate temele i se par relevante şi "este făcută evidentă importanţa lor".La toate acestea se adaugă accesul facil la proiecte de cercetare, iar Rareş Buhai a ajuns să fie, încă din anul întâi, coautor al unor lucrări ştiinţifice."Majoritatea profesorilor şi doctoranzilor caută studenţi pentru a colabora cu ei pe diverse proiecte, iar studenţii sunt chiar şi plătiţi pentru asta. În primul an, eu am lucrat împreună cu un doctorand pe un proiect de robotică. Am învăţat foarte multe şi chiar am ajuns să fiu coautor pe două lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe din domeniu. Nu ştiu dacă aş fi putut face asta din România", a spus Rareş.Nu a lipsit posibilitatea de a lucra pentru marile companii din domeniu, în cadrul unor intenrship-uri, iar Rareş a profitat de fiecare ocazie."După primul an am făcut un internship la Facebook, unde am lucrat pe produsul Messenger, iar după al doilea la Google, unde am lucrat pe motorul de căutare. Ambele internship-uri au fost ca inginer software şi au fost experienţe foarte bune. Probabil cel mai mult m-au ajutat să-mi organizez programele mai bine, într-un mod mult mai profesional. Au fost iarăşi utile pentru a mă obişnui să lucrez în echipă - majoritatea programării pe care o făcusem până atunci fusese individuală. Totuşi, deşi au fost experienţe extraordinare, cred că am învăţat că nu aş vrea să lucrez ca inginer software full-time, cel puţin nu pe o poziţie clasică de inginerie. Tind să fiu mai pasionat de partea mai teoretică a informaticii decât de inginerie", ne-a spus Rareş.Rareş Buhai a lăudat mereu sistemul educaţional românesc pentru sprijinul acordat excelenţei, pentru faptul că elevii foarte buni sunt încurajaţi să participe la olimpiadele şcolare. Odată ajuns în State, a avut surpriza să constate, însă, că mulţi dintre colegii săi americani de la MIT habar nu au despre olimpiade, deşi compatrioţii lor care participă la astfel de competiţii obţin rezultate foarte bune. În plus, în SUA nu se pune accentul pe memorare, cum se întâmplă la noi, ci pe gândirea critică, iar studenţii sunt obligaţi să urmeze şi cursuri de uman, pentru a avea "o înţelegere de bază a societăţii"."În Statele Unite, se concentrează mai mult pe înţelegere şi gândire critică. De exemplu, porţiunea principală de scriere de la bacalaureatul lor constă într-un eseu argumentativ. În consecinţă, mulţi dintre ei devin foarte buni nu doar la a argumenta în scris, ci în general la exprimarea de opinii bine argumentate. În afară de asta, am rămas uimit în general de ce înţelegere dezvoltată au mulţi pe domenii de uman precum politica, filosofia sau istoria - asta la studenţi la inginerie. La nivel de facultate, una din diferenţele mari e că în Statele Unite trebuie să iei şi multe cursuri de uman, indiferent de profil. Vor să se asigure că orice absolvent are o înţelegere de bază a societăţii, a culturii etc. Îmi place asta", ne-a declarat Rareş.Chiar dacă nu mai poate participa la olimpiadele de informatică, Rareş Buhai a vrut să se implice în organizarea acestor competiţii."În primul an, am trimis câteva probleme către comisia lotului naţional de informatică, dintre care una s-a dat la o tabără de selecţie a lotului naţional. Pe lângă asta, am ajutat puţin la testarea sistemelor pentru Olimpiada de Informatică a Europei Centrale, care s-a ţinut în anul acela în România, la Piatra Neamţ. Toată implicarea a fost de la distanţă. În anul al doilea am fost mult mai ocupat cu cursurile şi nu am reuşit să ajut", a explicat bistriţeanul.Cât despre viitor, Rareş visează la o carieră în cercetare, dar este conştient că acest lucru se poate întâmpla doar departe de ţară."La momentul acesta mă gândesc să continui pe cercetare. Am fost impresionat în special de domeniul 'Inteligenţei Artificiale şi al Machine Learning'-ului şi cred că mi-aş dori să-l studiez mai în detaliu. Asta ar însemna să urmez un doctorat după terminarea facultăţii. După aceea, ar exista diverse opţiuni, precum continuarea în cadrul academic spre profesorat sau angajarea în industrie pe o poziţie de cercetare. Desigur, se poate să-mi schimb părerea. O variantă 'sigură' ar fi oricând angajarea ca inginer software. Din păcate, în majoritatea cazurilor nu mă văd revenind în România", mai mărturiseşte tânărul Rareş Buhai. AGERPRES / (AS - autor: Tina Ţucui, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)