EXCLUSIV Țeapă! Răzvan Raț s-a antrenat cu Dinamo, dar semnează cu altă echipă

23:10

George Becali, patronul FCSB, a afirmat în această seară că nu mai crede deloc că Denis Alibec poate reveni la forma arătată în trecut. "E incurabil ce face el", s-a resemnat latifundiarul. "Alibec se pregătește foarte bine, dar ce face el e incurabil. Nu mai am ce comenta, am făcut tot ce a depins de mine. I-am dat și banderola, am încercat să-l amendez, apoi i-am anulat amenda. ...