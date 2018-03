Polițist bătut de un patron, în Mangalia. De la ce a pornit totul!

20:40

Un individ din Bacău a incendiat o mașină, apoi a stat să vadă cum este cuprinsă de flăcări. Mai mult, în incendiu a suferit și el arsuri. Pompierii care au intervenit pe strada Bicaz din Municipiul Bacău sunt siguri că incendiul a fost provocat. Când au intervenit cu o autospecială pentru lichidarea focarului, pompierii l-au […] The post Și-a incendiat propria mașină și a stat să vadă cum arde. Piromanul a fost ars și el! appeared first on Cancan.ro.