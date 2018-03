Céline Dion anulează mai multe concerte în Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate

14:50

Mijlocaşul Nicuşor Stanciu, de la Sparta Praga, a opinat joi că actuala generaţie a tricolorilor nu este una ratată din cauza necalificării la CM 2018, şi a precizat că o prezenţă la EURO 2020, a doua consecutivă după cea din 2016, ar reprezenta o performanţă deosebită pentru fotbalul românesc.Selecţionata de fotbal a României pregăteşte campania de calificare la EURO 2020 cu două meciuri amicale în compania Israelului, sâmbătă 24 martie, la Netanya, şi apoi cu Suedia, pe 27 martie, la Craiova. Selecţionerul Cosmin Contra a convocat pentru aceste jocuri 27 de jucători, dintre care 16 joacă în străinătate şi 11 din campionatul intern:''Nu ne-am calificat la Mondial, lucru care nu s-a mai întâmplat de douăzeci şi ceva de ani, dar pentru noi e totuşi destul de greu să ne calificăm în momentul de faţă la un campionat mondial. Pentru EURO va fi altceva, iar aici va fi marea dezamăgire dacă nu vom reuşi să ne calificăm. Dar avem aceste două amicale, mai este o acţiune în luna iunie şi avem timp să ne punem la punct pentru când va începe Liga Naţiunilor. Suntem oarecum obişnuiţi ca lumea să ne critice, în primul rând la un eşec, la o ratare de calificare, dar noi suntem primii care suferim. România are jucători valoroşi, jucători tehnici, suntem o generaţie bună şi din urmă vin copii foarte talentaţi, care pot să facă lucruri mari pentru echipa naţională. Eu cred că la mentalitate avem puţin de lucrat şi suntem un popor, la fotbal mă refer, foarte tehnic şi mai avem nevoie de puţină agresivitate, mentalitatea corectă şi aşa vom putea să creştem şi să ajungem între primele naţionale ale lumii. Am fost la EURO acum doi ani, avem şansa să mergem la încă un EURO, să ne calificăm la două campionate consecutive, să nu ne grăbim să zicem că suntem o generaţie ratată sau alte chestii''', a declarat Nicuşor Stanciu la conferinţa de presă desfăşurată la Casa Fotbalului.Stanciu a apreciat că la echipa naţională este o altă atmosferă, pozitivă, şi jucătorii tineri sunt susţinuţi să dea ce au mai bun pentru selecţionata României: ''Eu cred că avem o generaţie bună, iar ce contează este să ne schimbăm puţin mentalitatea, iar aşa cred că putem face lucruri frumoase. Mă simt destul de bine, aveam nevoie de o schimbare, mă bucur că cei de acolo (Sparta Praga - n.r.) îmi oferă încredere, sper s-o ţin tot aşa, să am evoluţii bune şi să-mi continui forma bună şi aici la naţională. Toţi cei care vin la naţională se simt foarte bine, atmosfera este plăcută, sunt jucători tineri, noi pe care încercăm să-i integrăm, iar eu cred că formăm un grup unit şi rezultatele vor apărea până la urmă. Am vorbit cu Cicâldău, de la Viitorul, i-am spus că este unul din preferaţii mei din Liga I, şi la fel s-a întâmplat cu Răzvan Marin când a venit la naţională, şi nu doar cu ei. Vorbesc şi cei mai experimentaţi cu cei tineri, încercăm să-i facem să se simtă bine, să se integreze, pentru că sunt tineri foarte talentaţi care merită să fie la echipa naţională şi încercăm să-i ajutăm''.Despre meciurile cu Israel şi Suedia, Stanciu a apreciat că România trebuie să arate din nou lucrurile bune din meciurile cu Kazahstan şi Danemarca, de la finalul campaniei de calificare la CM 2018: ''După rezultatele pozitive pe care le-am avut la sfârşitul preliminariilor CM 2018, cu Kazahstan şi Danemarca, după jocurile bune am venit la lot cu o altă motivaţie, s-a văzut şi în meciul cu Turcia, am făcut apoi un meci mai puţin reuşit cu Olanda, dar pentru noi contează şi aceste amicale, şi rezultatul din ele''.Internaţionalul român a lăudat jocul tricolorilor U19 din meciul cu Serbia şi aşteaptă o calificare la Campionatul European Under 19: ''Au făcut un joc foarte bun, au reuşit să câştige, ne-a am uitat toţi împreună la meciul lor. Mă bucur, sunt o generaţie foarte bună, iar eu cred că i-a ajutat foarte mult şi regula asta cu sub 21, pentru că joacă în Liga I, şi au foarte multe meciuri în picioare, au experienţă, maturitate în joc, şi acest lucru s-a văzut şi ieri. Sper să se califice la Euro''.AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Gabriela Badea)