Ultimă oră! Luare de ostatici și focuri de armă într-un supermarket din Franța

Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy a ieșit din arest preventiv, informează AFP. Sarkozy fusese arestat preventiv în cadrul anchetei privind finanţarea din Libia a campaniei prezidenţiale din 2007. „Arestul preventiv al lui Nicolas Sarkozy s-a terminat", a declarat o sursă citată de AFP. Nicolas Sarkozy este vizat încă din aprilie 2013 de o anchetă […]