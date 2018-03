Cum marchează Primăria Capitalei Ziua Mondială de luptă împotriva tuberculozei

19:40

Programul Rabla Plus 2018 începe luni, 26 martie. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat miercuri, 21 martie, că înscrierile în Rabla Plus vor fi posibile începând de luni, 26 martie, și până pe 28 septembrie 2018. Programul Rabla plus pentru perioada 2017-2019 este reglementat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 660/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanțare […] Post-ul Programul Rabla Plus 2018 începe luni, 26 martie. Care sunt condițiile la înscriere apare prima dată în Libertatea.ro.