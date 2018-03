Obezitatea ar putea depăşi fumatul ca principală cauză evitabilă a cancerului (studiu)

Obezitatea ar putea depăşi fumatul ca principală cauză evitabilă a deceselor asociate cancerului, conform unui nou studiu realizat în Marea Britanie, citat vineri de Press Association.Fumatul este cel mai frecvent factor de risc evitabil al cancerului, urmat de greutatea excesivă, efectele radiaţiilor ultraviolete ca urmare a supraexpunerii la soare şi la aparatele de bronzare, consumul de alcool, alimentaţia săracă în fibre alimentare şi poluarea din atmosferă, conform unei cercetări efectuată de specialişti de la Institutul de Cercetare a Cancerului (Cancer Research UK).Însă, experţii care au publicat aceste date au tras un semnal de alarmă potrivit căruia în contextul continuării ritmului actual al diminuării consumului de tutun şi al creşterii numărului de persoane cu greutate corporală excesivă, obezitatea ar putea depăşi fumatul şi ar putea deveni astfel cea mai importantă cauză de deces asociată cancerului.''Dacă nu suntem atenţi, obezitatea are potenţialul de a deveni noul fumat'', a avertizat directorul executiv al Cancer Research UK, Harpal Kumar. ''Părerea mea este că în următoarele două decenii vom asista la o răsturnare de situaţie'', a precizat el.Peste 135.500 de cazuri de cancer din Marea Britanie ar putea fi prevenite anual, această cifră fiind echivalentă cu 37,7% dintre toate cazurile de cancer diagnosticate în fiecare an în această ţară, precizează sursa citată.Fumatul rămâne cea mai frecventă cauză de cancer ce poate fi evitată, acest obicei fiind responsabil de circa 32.200 de cazuri de cancer la bărbaţi (17,7% din numărul total de cazuri de cancer la bărbaţi) şi de circa 22.000 (12,4%) la femei. Sursa foto: Cancer Research UK / TwitterGreutatea excesivă este al doilea cel mai frecvent factor de risc pentru apariţia tumorilor, circa 22.800 (6,3%) dintre cazurile de cancer din Marea Britanie fiind cauzate de supraponderalitate sau de obezitate.În cercetarea publicată în British Journal of Cancer se notează că obezitatea poate provoca treisprezece tipuri diferite de cancer, printre acestea numărându-se cel de colon, mamar, uterin şi de rinichi, iar peste unul din douăzeci de cazuri poate fi prevenit prin simpla menţinere a unei greutăţi corporale normale.''În prezent, obezitatea reprezintă o ameninţare imensă la adresa sănătăţii, iar lucrurile se vor înrăutăţi dacă nu se face nimic'', a atras atenţia Linda Bauld, din cadrul Institutului de cercetare a cancerului.La rândul său, Harpal Kumar a subliniat că, în general, cancerele asociate acestor factori de risc se manifestă în circa 10-20 de ani, iar orice măsură luată pentru diminuarea riscurilor are nevoie de o perioadă aproximativ similară până să îşi facă efectul.În ceea ce priveşte a treia cauză principală de cancer care poate fi evitată, expunerea excesivă la radiaţiile ultraviolete duce la apariţia în fiecare an a circa 13.600 de cazuri de melanom în Marea Britanie (3,8% din totalul cazurilor de cancer).Consumul de alcool cauzează aproximativ 11.900 de cazuri de cancer pe an în această ţară, iar un aport prea mic de fibre alimentare este răspunzător de circa 11.700 de cazuri de tumori anual.Poluarea aerului provoacă circa 3.600 de cazuri de cancer pulmonar pe an în Marea Britanie. Alţi factori de risc sunt cei ocupaţionali (în special expunerea la azbest), infecţiile, consumul de carne procesată şi sedentarismul.''O viaţă sănătoasă nu garantează faptul că o persoană nu va face cancer, însă poate creşte şansele favorabile. Aceste cifre demonstrează că fiecare dintre noi poate contribui la reducerea riscului individual'', a adăugat Harpal precizând că autorităţile guvernamentale ''ar putea face mult mai multe pentru ca cea mai sănătoasă alegere pentru oameni să fie şi cea mai uşoară''.AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat)

