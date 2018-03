Jurata ”The Four – Cei 4” Feli, despre secretul său pentru a rămâne în formă: "A fost un proces lung"

Într-o formă de invidiat și mereu cu zâmbetul pe buze, jurata ”The Four – Cei 4” Feli mărturisește că are câteva secrete pentru a face față programului încărcat și zilelor în care reușește să se împartă între concerte, filmările la emisiunea ”The Four – Cei 4” și cei dragi.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1