Cum va fi vremea de Paște. Meteorologii anunță lapoviță. “Este o primăvară răcoroasă și…”

16:30

După ce medicii i-au sfătuit pe membrii familiei Ionelei Prodan să fie pregătiți de orice, fiica ei a urcat pe rețelele de socializare mai multe poze făcute chiar azi. Imaginile au fost însoțite de mesaje haioase, ceea ce i-a făcut pe unii să creadă că mama Anamariei Prodan a primit vești bune din partea specialiștilor […] The post Primele imagini cu mama Anamariei Prodan, după ce s-a aflat că starea ei de sănătate e critică: „Buni Ionela analizează situația și „ appeared first on Cancan.ro.