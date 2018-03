Catinca Roman, primele declarații despre scandalul în care a fost implicată fiica ei. “Plătește prețul celebrității”

10:50

Cupa României Under 19 la futsal își desemnează câștigătoarea la Arad. Ionuț Popa, prezent la facultate. Faza finală a Cupei României la Futsal, rezervată jucătorilor Under 19, are loc în aceste zile la Sala Sporturilor Mihai Botez din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” Arad. Participă șase echipe împărțite în doua grupe a câte trei competitoare, care […] Post-ul Cupa României Under 19 la futsal își desemnează câștigătoarea la Arad. Ionuț Popa, prezent la facultate apare prima dată în Libertatea.ro.