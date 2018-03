FCSB - Chiajna / liveVIDEO ACUM Dică trimite în teren cea mai bună echipă disponibilă » Alibec e titular

12:10

O victorie diseară ne-ar putea duce la CE U19, de unde 5 din 8 echipe merg la Mondialul U20. Acolo n-am mai fost de 19 ediții, când am luat bronzul în Australia.România are două repere la nivel de juniori. În 1962, la CE U18, organizat chiar la noi, "tricolorii" au câștigat titlul european. Apoi, 19 ani mai târziu, în 1981, generația "cangurilor" a luat bronz la Mondialul din Australia. ...