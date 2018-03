Daniela Crudu, actriță?! Imaginile care o dau de gol pe focoasa brunetă

21:30

Trei copii care s-au îmbolnăvit de rujeolă au murit în ultima săptămână, aceştia fiind din judeţele Iaşi, Bacău şi Neamţ. De asemenea, medicii au primit confirmarea diagnosticului de rujeolă pentru un al patrulea deces care era în investigare, fiind vorba despre un copil de cinci luni din Bacău. Numărul deceselor a ajuns la 45, iar […]